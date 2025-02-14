Başkan Pekyatırmacı’dan taraftara çağrı: “Haydi Konya takımına sahip çık!’’
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Pazar günü oynanacak Konyaspor, Samsunspor maçına tüm Konyalı taraftarları davet etti.
Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynanan Kayserispor maçında yaşanan skandal VAR kararı Konya kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olmuştu.
Konya ve Konya protokolü yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken takımına sahip çıkmaya devam ediyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da tüm şehri takımına destek olmak için Konyaspor Samsunspor maçına davet etti.
Başkan Pekyatırmacı: "Konyaspor sahipsiz değildir"
Konyaspor'un yaşamış olduğu mağduriyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:
"Sahada futbolcularımız var, tribünde taraftarlarımız var. Başka VAR'lara teslim olmayacağız. Haydi Konya! 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'na bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Biz Konyayız, Konyalılarla varız." dedi.
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