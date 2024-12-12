Konya 81 il arasında ilk sırada! 3 sektörde zirveyi korudu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin “il bazında gayrisafi yurt içi hasıla“ verilerini açıkladı. Buna göre Konya tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe ilk sırada.. İşte detaylar

2023'te İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 22 milyar 13 milyon lirayla Tunceli, 19 milyar 407 milyon lirayla Ardahan ve 13 milyar 214 milyon lirayla Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2023'te toplam GSYH'nin yüzde 54,02'sini oluşturdu.

Kocaeli zirvedeki yerini korudu

Kocaeli, kişi başına GSYH'de 2023'te 516 bin 460 lirayla ilk sırada yer aldı. Bu ili 510 bin 733 lirayla İstanbul, 438 bin 242 lirayla Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 116 bin 767 lirayla Şanlıurfa, 110 bin 553 lirayla Ağrı ve 108 bin 21 lirayla Van son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2023'te 13 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2023'te cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım, ormancılık, balıkçılık ile diğer hizmet faaliyetleri dışındaki alanlarda ilk sırada yer aldı.

İstanbul'un bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 64,8, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 62,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 45,9, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,4, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 28,9 olarak gerçekleşti.

Konya tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe ilk sırada

Konya yüzde 6,2 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 45,4 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde liste başına yerleşti.

İstanbul, 2023'te hizmetler sektörü toplamından yüzde 40,4 pay aldı. Bu ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 35,7 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 17,2 payla ikinci sırada iken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,8 payla üçüncü sırada yer aldı.

- Yıllık GSYH 44 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde arttı

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarken 44 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde yükseldi.

Bir önceki yıla göre 2023'te en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 18,9 değişim oranıyla Şırnak, yüzde 18,2 ile Siirt ve yüzde 15,8 ile Samsun oldu.

Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 6,9 ile Zonguldak, yüzde 10,4 ile Bayburt ve yüzde 16 ile Artvin olarak kayıtlara geçti.

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artışına en fazla katkı veren il yüzde 1,65 ile İstanbul oldu.

İstanbul'u yüzde 0,96 ile Ankara ve yüzde 0,27 ile Kocaeli takip etti. Yıllık GSYH büyümesine 2023 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,03 ile sırasıyla Zonguldak, Artvin ve Gaziantep yer aldı.

Kaynak: AA