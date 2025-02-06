Konya Akşehir Nüfusu 2024 - 2025 | Akşehir’in nüfusu kaç, ne kadar?

Konya'nın Akşehir ilçesinin 2024-2025 yılı nüfusu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Konya ilinin toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişiye ulaşmış durumda.
AKŞEHİR 5. SIRADA!
Konya'nın şehir merkezine uzak ilçeleri arasında en yüksek nüfusa sahip 5.ilçe, 93 bin 719 kişiyle Akşehir oldu. Akşehir, Konya'nın en kalabalık ilçeleri sıralamasında Ereğli'nin ardından geliyor.
İŞTE KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ
|
İL VE İLÇE
|
TOPLAM NÜFUS
|
YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI
|
Konya
|
2 330 024
|
4,2
|
Ahırlı
|
4 666
|
-74,5
|
Akören
|
5 857
|
-7,7
|
Akşehir
|
93 719
|
8,3
|
Altınekin
|
14 593
|
-17,5
|
Beyşehir
|
79 629
|
7,6
|
Bozkır
|
25 199
|
-26,9
|
Cihanbeyli
|
50 021
|
-17,9
|
Çeltik
|
9 726
|
-59,7
|
Çumra
|
68 551
|
0,1
|
Derbent
|
4 014
|
-35,7
|
Derebucak
|
5 540
|
-44,1
|
Doğanhisar
|
14 445
|
-25,3
|
Emirgazi
|
7 739
|
-26,3
|
Ereğli
|
156 253
|
15,5
|
Güneysınır
|
9 287
|
-13,7
|
Hadim
|
11 049
|
-36,4
|
Halkapınar
|
4 009
|
-42,5
|
Hüyük
|
15 033
|
-26,1
|
Ilgın
|
53 239
|
-8,8
|
Kadınhanı
|
31 494
|
-11,3
|
Karapınar
|
51 324
|
3,1
|
Karatay
|
385 432
|
25,0
|
Kulu
|
51 794
|
-12,5
|
Meram
|
348 071
|
2,1
|
Sarayönü
|
28 533
|
-15,1
|
Selçuklu
|
700 358
|
6,6
|
Seydişehir
|
66 067
|
2,1
|
Taşkent
|
5 931
|
-162,3
|
Tuzlukçu
|
6 127
|
-66,1
|
Yalıhüyük
|
1 678
|
-99,7
|
Yunak
|
20 646
|
-30,7
Kaynak: Haber Merkezi