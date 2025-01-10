Konya’da feci olay! Tüfeğini temizlerken kendini vurdu: Organlarıyla hayat verecek!
Konya’nın Seydişehir ilçesinde av tüfeğini temizlerken kazara kendini vuran tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Vahit Tüfenk’in (38), bağışlanan akciğer, kalp, karaciğer, böbrek ve korneaları 6 kişiye umut oldu.
Olay, 3 Ocak saat 13.30 sıralarında Boyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının bağ evine giden Vahit Tüfenk, burada halasının eşine ait eski tüfeği temizlemeye başladı. Bu sırada silah ateş aldı, başından vurulan Tüfenk ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vahit Tüfenk, müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren Vahit Tüfenk'in beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Vahit üfenk'in, ameliyatla alınan akciğeri İstanbul'a, kalp, karaciğer ve bir böbreği Antalya'ya, diğer böbreği Konya'ya, korneaları ise Balıkesir'deki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
Vahit Tüfenk'in cenazesi de dün Seydişehir'de toprağa verildi.
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