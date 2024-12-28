Konya’da hayırseverlerin desteğiyle Şehitler Çeşmesi dualarla hizmete girdi
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Beyşehir ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan şehitler çeşmesi adı verilen çeşme dualarla hizmete açıldı.
Beyşehir'in Esentepe Mahallesi'ndeki pazar yerinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile bazı hayırseverlerin öncülüğünde toplanan yardımlarla yaptırılan şehitler çeşmesi hizmet vermeye başladı.
14 Aralık 1990 tarihinde vatani görevini yaparken Diyarbakır'da bölük içerisinde yaşanan silah kazası sonucu şehit düşen Beyşehirli Piyade Er Halis Zopa'nın isminin yaşatılması amacıyla hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve şehitler çeşmesi adı verilen çeşmenin açılışı için program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Derneğin Beyşehir Temsilcisi Gazi Taşkın, çeşmeyi yaptıranlara teşekkür ederek, şehidin ağabeyine programın sonunda Türk bayrağı hediye etti.
Şehit Halis Zopa'nın kardeşi Ercan Zopa da şehitler çeşmesini düşünerek hayır işleyen, sebep olan herkese teşekkür etti.
Esentepe Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karakullukçu ise mahallesinde yaptırılan şehitler çeşmesinin pazar yerinde yaptırılmasının da pazarcı esnafı ve alışverişe gelenler için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”