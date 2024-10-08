Konya’da iki içe daha AK Parti’ye geçiyor!

AK Parti kurmaylarıyla yarın grup toplantısı gerçekleştirecek.
Kulis bilgilere göre Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer (Bağımsız) ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın AK Parti'ye geçeceği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın iki belediye başkanına rozet takması bekleniyor.
DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etmiş ve bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etmişti. AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Ali Öztoklu'da AK Parti'ye geçen isimler arasında yer almış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takdim edilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi