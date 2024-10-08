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Konya’da iki içe daha AK Parti’ye geçiyor!

Konya’da iki içe daha AK Parti’ye geçiyor!
Kulis bilgilere göre Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer ve Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın yarın gerçekleşecek olan AK Parti Grup Toplantısı’nda AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

AK Parti kurmaylarıyla yarın grup toplantısı gerçekleştirecek.

Kulis bilgilere göre Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer (Bağımsız) ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın AK Parti'ye geçeceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın iki belediye başkanına rozet takması bekleniyor.

DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

 

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etmiş ve bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etmişti. AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Ali Öztoklu'da AK Parti'ye geçen isimler arasında yer almış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takdim edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • M
    Metin
    12 gün önce

    DUA EDİNDE EREĞLİ'DE GEÇSİN HİZMET SIFIR. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI HIZLI TREN ÜST GEÇİT ÇALIŞMALARINI chp belediyesi YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

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  • SA
    satın almalar başlamış yine
    11 gün önce

    akp kamu gücüyle satın alıyor bu yeniden refaha oy verenlerde akp ye oy vermiş gibi oldu biraz daha muhalif parti bulmaları lazım oylar akpye gitmesi istenmiyorsa değilse hep aynı kişilere iktidar veriliyor sonra ekonomi şu bu düzelmesini bekliyor herkes çok beklersiniz.

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