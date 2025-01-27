Konya’da kentin birçok noktasında patlama sesi duyuldu!

Konya’da kentin birçok bölgesinden patlama sesi duyuldu. Olay kısa süreliğe paniğe neden olurken patlamanın F-16 savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonucu oluşan sonik patlama olduğu tahmin ediliyor.

Konya'da kentin birçok bölgesinden saat 15.00 sıralarında patlama sesi duyuldu.

Olay kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın F-16 savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonucu sonik patlama olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili henüz bir resmi açıklama ise yapılmadı.

Sonik Patlama nedir?

Sonik patlama, bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir. Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretir. Ateşlenen bir merminin patlama sesi veya bir kamçının sesi küçük sonik patlamalar olarak sayılabilir.

Büyük süpersonik uçaklardan kaynaklanan sonik patlamalar özellikle gürültülü ve ürkütücü olabilir, insanları uyandırabilir ve bazı yapılarda küçük hasara neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi