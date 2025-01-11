Konya’da tır aydınlatma direğine çarptı!

Sürücüsü henüz bilinmeyen 42 AJA 584 plakalı tır, D-300 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kazadan dolayı trafikte bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA
Sürücüsü henüz bilinmeyen 42 AJA 584 plakalı tır, D-300 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kazadan dolayı trafikte bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA
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