Konya’da türbesi var! Yağlı Dede’nin hikâyesini bilen var mı?

Birçok peygamber ve velinin metfun olduğu Konya'da sayısız türbe ve anıt mezar bulunuyor. Kimi halk tarafından bilinip ziyaret edilse de adı hiç duyulmamış isimlere ait yapılar da var.

Yağlı Dede Türbesi nerede?

Konya'nın Akşehir ilçesi Kızılca Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan yağlı dede Türbesi ilginç rivayetleri ile dikkat çekiyor. Halk arasında Yağlı Dede olarak tanınan Şeyh Eyüp'ün ebedi istirahatgâhı olan türbedeki sandukaya göre 1367-1368 yıllarında yapılmış.

Yağlı Dede rivayetleri:

Şeyh Eyüp Efendi'nin Yağlı Dede olarak anılması noktasında farklı rivayetler var.

1. RİVAYET:

Yağlı Dede geceden sabaha kadar ilim ve ibadetle meşgul olduğu için kandilinin yağı sık sık biter ve sürekli yağ isterdi. Bu yağ trafiği Şeyh Eyüp Efendi'nin isminin Yağlı Dede olarak anılmasına neden oldu.

2. RİVAYET:

Şeyh Eyüp Efendi'nin türbesinde uzun yıllar mum yakma geleneği sürdürüldü. Zamanla türbe zemini erimiş mumla kaplanıp yağlı bir görüntü oluştu. Bu nedenle türbeye Yağlı Dede türbesi dendi.

3. RİVAYET:

Şeyh Eyüp Efendi'nin türbedeki ahşap sandukası çamurla ve yağla sıvalı olduğu için halk arasında Yağlı Dede Türbesi ismi ile anıldı.

Türbeye ait Ahşap sanduka bugün Akşehir Müzesinde korunuyor.