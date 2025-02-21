GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da yüz binlerce emekliyi ilgilendiren bomba haber!

Konya’da yüz binlerce emekliyi ilgilendiren bomba haber!
Konya’da yüz binlerce emekliyi ilgilendiren bomba haber! 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiye miktarına dev zam geliyor. İşte Konya’da yaşayan emeklilerin bayram bütçesini ikiye katlayacak o rakamlar ve paranın yatacağı tarih…

Son günlerde emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan 2025 yılı bayram ikramiyeleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi tutarları ve ödeme tarihleri hakkında resmi açıklamalar yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte tüm detaylar…

Konya'da Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Flaş Zam Oranları!

2024'te 3 bin TL olan bayram ikramiyesi, bu yıl enflasyon rakamlarını geride bırakacak şekilde artırılacak. 

İkramiye Zam Oranları ve Tutarlar

%15,75 Zam Senaryosu: Geçen yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanan %15,75 zam oranı baz alınırsa, ikramiye 3.472 TL olacak. Bu tutarın yuvarlanarak 3.500 TL'ye çıkarılması bekleniyor.
%50 Zam Senaryosu: 2024'te olduğu gibi %50 zam yapılması halinde, bayram ikramiyesi 4.500 TL olarak ödenecek.
%100 Zam İhtimali: En yüksek beklenti olan %100 zam durumunda ise ikramiye tutarı 6.000 TL'ye yükselecek.

Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlarken, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Kurban Bayramı için ise (6 Haziran) ödemelerin 2-6 Haziran aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kimler İkramiye Alacak?

  • SGK'dan emekli, yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlar,
  • Şehit yakınları, gaziler, terör mağdurları ve hak sahipleri,
  • BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları.

Konya'da Kimler İkramiyeyi Alamayacak?

  • Son 6 ayda emekli olanlar (Bayram öncesi süreçte işlem tamamlanmayanlar),
  • SGK borcu bulunanlar (Borç ödenene kadar ikramiye bloke ediliyor!),
  • Yurtdışında ikamet edip Türkiye'deki hesabını kapatanlar.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #konya #emekli #sgk #bağkur

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir