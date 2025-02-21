Konya’da yüz binlerce emekliyi ilgilendiren bomba haber! 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiye miktarına dev zam geliyor. İşte Konya’da yaşayan emeklilerin bayram bütçesini ikiye katlayacak o rakamlar ve paranın yatacağı tarih…

Son günlerde emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan 2025 yılı bayram ikramiyeleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi tutarları ve ödeme tarihleri hakkında resmi açıklamalar yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte tüm detaylar…

Konya'da Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Flaş Zam Oranları!

2024'te 3 bin TL olan bayram ikramiyesi, bu yıl enflasyon rakamlarını geride bırakacak şekilde artırılacak.

İkramiye Zam Oranları ve Tutarlar

%15,75 Zam Senaryosu: Geçen yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanan %15,75 zam oranı baz alınırsa, ikramiye 3.472 TL olacak. Bu tutarın yuvarlanarak 3.500 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

%50 Zam Senaryosu: 2024'te olduğu gibi %50 zam yapılması halinde, bayram ikramiyesi 4.500 TL olarak ödenecek.

%100 Zam İhtimali: En yüksek beklenti olan %100 zam durumunda ise ikramiye tutarı 6.000 TL'ye yükselecek.

Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlarken, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Kurban Bayramı için ise (6 Haziran) ödemelerin 2-6 Haziran aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kimler İkramiye Alacak?

SGK'dan emekli, yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlar,

Şehit yakınları, gaziler, terör mağdurları ve hak sahipleri,

BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları.

Konya'da Kimler İkramiyeyi Alamayacak?

Son 6 ayda emekli olanlar (Bayram öncesi süreçte işlem tamamlanmayanlar),

SGK borcu bulunanlar (Borç ödenene kadar ikramiye bloke ediliyor!),

Yurtdışında ikamet edip Türkiye'deki hesabını kapatanlar.

Kaynak: Haber Merkezi