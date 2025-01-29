Konya’daki aile katliamında YENİ GELİŞME! Ailesini öldürüp intihar etmişti: Meğer yıllar önce..

Konya'nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde yaşanan dehşet olayda ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Ali Tunç (28) babası Nurettin Tunç (50), annesi Canfeda Tunç (51) ve küçük kardeşi Hasancan Tunç'u (17) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etmişti. Olayın ardından yapılan incelemelerde, Tunç'un psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilirken, cinayeti önceden planladığına dair bulgulara ulaşıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN AİLE BİREYLERİNİ TEK TEK ÖLDÜRDÜ

Olay günü cinnet getirdiği belirtilen Ali Tunç, yanında taşıdığı spor çantadan pompalı tüfeği çıkardı. Silahı görünce kaçmaya çalışan aile üyelerinin peşine düşen Tunç, annesini mutfakta, babasını salonda, bilgisayar başında oyun oynayan kardeşini ise bulunduğu yerde önce sırtlarından ardından başlarından vurarak öldürmüş.

KATLİAMA HAZIRLIKLI GELMİŞ

Polisin evde yaptığı incelemede, cinayette kullanılan tüfeğin bulunduğu çantada çok sayıda dolu fişek tespit edildi. Ayrıca Tunç'un cebinde de 4 adet fişek bulunduğu ve olayın öncesinde bu korkunç saldırıyı planladığı değerlendirildi.

Daha önce Tekirdağ Çerkezköy'de berberlik yaptığı öğrenilen Ali Tunç'un 2019 yılında gazilere yönelik ücretsiz tıraş kampanyası başlattığı ortaya çıktı. Babası Nurettin Tunç'un bu girişime sosyal medyada, "Çok güzel bir projeye imza atmışsın oğlum, seninle gurur duyuyorum. Yolun açık olsun. Allah hayırlı işler bol kazançlar versin" yorumunu yaptığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi