Konya’nın Alman Evleri! 129 yıldır yepyeni

Hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminden kalma mimari eserler ile öne çıkan Konya'da her iki medeniyete de ait olmayan ancak bir asrı aşkın süredir ayakta kalan alman evleri görenleri şaşırtıyor.

Alman mühendisler yaptı!

Konya Hızlı Tren İstasyonu'nda Tarihi Meram Gar Binası'nın önünde sıralanan sarıya boyanmış şirin evler yolcuların hemen dikkatini çekiyor. Halk arasında alman evleri olarak isimlendirilen ve günümüzde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulan evler bir dönem istasyon lojmanı olarak kullanılıyordu. Konya Tren Garı'yla birlikte inşa edilen bu yapılar, Alman yerel tarzıyla ve alman mühendisler tarafından yapıydı.

Restorasyon başarılı geçti!

Evlerin en dikkat çeken yanı o dönem Osmanlı mimarisinde pek rastlanmayan çıkıntılı saçakları ve alın süslemeleridir. Farklı mimarisi ile daima ilgi çekici olan Alman Evleri, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek mamur bir hale getirildi.

Masalsı yapılar!

Birbirine yakın sıralı küçük müstakil evler adeta bir masal sahnesinin canlandırması gibi görünüyor. Çevre düzenlemeleri de özenle yapılan Konya Alman Evleri İstasyon Caddesine de renk katıyor.