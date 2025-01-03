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Konya’nın bir ilçesinde daha obruk oluştu! O anlar böyle görüntülendi!

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Konya’nın bir ilçesinde daha obruk oluştu! O anlar böyle görüntülendi!
Konya’da yerleşim yerine yakın obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu.

Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İŞTE O ANLAR;

Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. 

Kaynak: DHA

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