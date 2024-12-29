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Konya’nın bir ilçesinde kar bereketi yaşandı! Sokaklar beyaza büründü

Konya’nın bir ilçesinde kar bereketi yaşandı! Sokaklar beyaza büründü
Meteoroloji’nin günlerdir yağış uyarısını yaptığı Konya’nın bazı ilçelerinde kar ve yağmur yağışı etkili oldu.

Derebucak ilçesi merkezi ve bazı bağlı mahallelerinde son 24 saat içerisinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Konya'da doğanın kalbi olarak nitelendirilen ilçede yerleşim merkezleri ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. İlçede kar bereketi yaşandı. Bölgedeki eriyen kar sularıyla beslenen akarsular canlandı. Akarsu hareketliliği son dönemde büyük kuraklık çeken Beyşehir Gölü'ne de can suyu oldu.

İklim değiştiren tünelde son durum

Öte yandan, Derebucak bölgesindeki kar yağışı Beyşehir-Derebucak-Gembos ve Taşağıl güzergahlı Yeni Konya Antalya Kara yolunda da bazı olumsuzluklar yaşanmasına yol açtı. Ancak, karayolları ekiplerinin çalışmaları ile kara yolunda ulaşımın sürekli olarak açık kalması sağlandı. Güzergahta mesai yapan çekicilerin sürücüleri, bölgedeki yol durumlarıyla ilgili video çekerek takipçileriyle paylaştı. Yola çıkan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Demirkapı Tüneli'nin Konya bölümünde kar yağışı etkili olurken, Antalya tarafında ise yağış şekli yağmur olarak görüldü. ‘İklim değiştiren tünel' sözü gerçeğe dönüşürken, tünelin her iki yönünde de farklı bir iklim yaşanması ilgi ve dikkat çekti.

Derebucak'ta yağış bereketi

Son meteoroloji verilerine göre, Derebucak ilçesi Konya il genelinde son 4 günde en fazla yağışı alan bölge oldu. Derebucak'ta 26 Aralık'ta metrekarede 53,6, 27 Aralık'ta 31,5, 28 Aralık'ta 6,5, 29 Aralık'ta ise 12,9 kilogram yağış ölçüldü. Beyşehir de son yağışlardan nasibini alırken, 29 Aralık'ta Yeşildağ orman sahasında 13,6, 28 Aralık'ta Beyşehir bölgesinde 2,2, 27 Aralık'ta 20,0, 26 Aralık'ta 38,0 kilogram yağış ölçümü istatistiklere yansıdı.

Kaynak: İHA

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