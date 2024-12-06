Konya’nın gizli kültür hazineleri! Bu müzeleri görmeden dönmeyin
Konya’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken müzeler, tarihi ve sanatı bir arada sunuyor. Siz hangisini keşfedeceksiniz?
Konya, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bu zengin geçmişin izlerini taşıyan müzeler, ziyaretçilere hem tarihi bir yolculuk hem de kültürel bir şölen sunuyor. Çatalhöyük'ten Taş Bina'ya kadar birbirinden etkileyici bu mekânlar, keşfetmeyi bekliyor.
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi
Dünya tarihinin önemli bir parçası olan Çatalhöyük'ün büyüleyici hikâyesini keşfetmek için ilk durak burası. Arkeolojik buluntular ve detaylı anlatımlarla dolu bu merkez, ziyaretçilerini zamanda geriye götürüyor.
Darül-Mülk Sergi Sarayı
Konya'nın sanat ve kültür mirasını modern bir bakış açısıyla sunan bu sergi sarayı, eşsiz koleksiyonlarıyla göz dolduruyor.
Panorama Müzesi
Konya'nın tarihini devasa panoramik görüntüler eşliğinde öğrenmek istemez misiniz? Panorama Müzesi, geçmişin görkemini adeta gözler önüne seriyor.
Taş Bina
Hem mimarisi hem de içerdiği sanat eserleriyle hayranlık uyandıran Taş Bina, şehrin ruhunu yansıtan en özel yapılardan biri.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”