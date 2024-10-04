Konya’nın sevilen market zinciri yeni şube açtı

Konya perakende sektöründe emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Bu anlamda Bozkırlılar Mismar Alışveriş Merkezlerinin yeni şubesi hizmete açıldı.
Gödene Toki'de açılan alışveriş merkezine Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, iş adamaları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda müşterinin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Bozkırlılar Mismar Alışveriş Merkezleri yönetim kurulu üyesi Ömer Altuner, uygun fiyata satış yaptıklarını dile getirdi.
Açılışa katılan müşteriler ise yeni şubenin Gödene'ye açıldığı için mutluluk duyduklarını söyledi
Kaynak: Haber Merkezi