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Konya’nın sevilen market zinciri yeni şube açtı

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Konya’nın sevilen market zinciri yeni şube açtı
Konya perakende sektöründe büyümeye devam ediyor… Her açılış hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlıyor. Bu anlamda Konya’da yeni bir açılış gerçekleşti.

Konya perakende sektöründe emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Bu anlamda Bozkırlılar Mismar Alışveriş Merkezlerinin yeni şubesi hizmete açıldı.

Gödene Toki'de açılan alışveriş merkezine Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, iş adamaları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda müşterinin yoğun ilgisiyle karşılandı. 

Bozkırlılar Mismar Alışveriş Merkezleri yönetim kurulu üyesi Ömer Altuner, uygun fiyata satış yaptıklarını dile getirdi.

Açılışa katılan müşteriler ise yeni şubenin Gödene'ye açıldığı için mutluluk duyduklarını söyledi

 

Kaynak: Haber Merkezi

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