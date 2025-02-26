Konya şehir merkezindeki asırlık gizem! Kesikbaş kümbetinde yatan kim?

Anadolu toprakları yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Türklerin Müslümanlığı kabulü ve Anadolu'nun fethi ile birlikte Türk-İslam mimarisi şekillendi.

Konya'da Selçuklu eserleri:

Selçuklu Devletine uzun yıllar başkentlik yapan Konya dönemin hazineleri olan birçok eserin de adresi oldu. Camiler, medreseler, han ve hamamların yanı sıra şehrin muhtelif bölgelerinde çok sayıda türbe ve kümbet yer alıyor. Bazı kümbetlerde kitabe bulunmadığı için yapı ve içindekilerle ilgili bilgilere ulaşılamıyor.

Konya'daki Kesikbaş Kümbeti!

Konya'daki Selçuklu eserlerinden biri olan Kesikbaş Kümbeti, Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Ferit Paşa Mahallesinde yer alıyor. Yapım tarihi olarak kabul edilen 13. Yüzyıldan bu güne sayısız onarım geçiren Kesikbaş Kümbeti, Selçuklu Belediyesi tarafından yenilenen eserlerden biridir.

Kesikbaş Kümbetindeki gizem!

Kümbet ile ilgili bilgilerin sınırlı olmasının sebeplerinden biri de içinde metfun olan kişinin de bilinmemesinden kaynaklanıyor. İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre; halk arasında idam edilenlere "Kesikbaş” lakabı takılıyordu. Bu sebeple kümbette gömülü kişinin idam edilmiş biri olduğu ihtimali ağır basıyor.

Mimarı da bilinmiyor?

Sekizgen olarak, ters kubbe ve külahlı şekilde inşa edilen Kesikbaş Kümbetinin mimarı ve banisi de bilinmiyor. Küçük mazgal pencerelerle aydınlatılan kümbetin giriş kapısı ise kuzeye bakıyor.