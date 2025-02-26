GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya şehir merkezindeki asırlık gizem! Kesikbaş kümbetinde yatan kim?

Samet Kuyrukcu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Konya şehir merkezindeki asırlık gizem! Kesikbaş kümbetinde yatan kim?

Anadolu toprakları yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Türklerin Müslümanlığı kabulü ve Anadolu'nun fethi ile birlikte Türk-İslam mimarisi şekillendi. 

Konya'da Selçuklu eserleri: 

Selçuklu Devletine uzun yıllar başkentlik yapan Konya dönemin hazineleri olan birçok eserin de adresi oldu. Camiler, medreseler, han ve hamamların yanı sıra şehrin muhtelif bölgelerinde çok sayıda türbe ve kümbet yer alıyor. Bazı kümbetlerde kitabe bulunmadığı için yapı ve içindekilerle ilgili bilgilere ulaşılamıyor. 

Konya'daki Kesikbaş Kümbeti!

Konya'daki Selçuklu eserlerinden biri olan Kesikbaş Kümbeti, Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Ferit Paşa Mahallesinde yer alıyor. Yapım tarihi olarak kabul edilen 13. Yüzyıldan bu güne sayısız onarım geçiren Kesikbaş Kümbeti, Selçuklu Belediyesi tarafından yenilenen eserlerden biridir. 

Kesikbaş Kümbetindeki gizem!

Kümbet ile ilgili bilgilerin sınırlı olmasının sebeplerinden biri de içinde metfun olan kişinin de bilinmemesinden kaynaklanıyor. İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre; halk arasında idam edilenlere "Kesikbaş” lakabı takılıyordu. Bu sebeple kümbette gömülü kişinin idam edilmiş biri olduğu ihtimali ağır basıyor. 

Mimarı da bilinmiyor? 

Sekizgen olarak, ters kubbe ve külahlı şekilde inşa edilen Kesikbaş Kümbetinin mimarı ve banisi de bilinmiyor. Küçük mazgal pencerelerle aydınlatılan kümbetin giriş kapısı ise kuzeye bakıyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir