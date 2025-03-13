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Konyalı dökümcülerden eleman sorununa burslu çözüm

Konyalı dökümcülerden eleman sorununa burslu çözüm
Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası ve Konya Döküm Kümesi Derneği arasında, ‘Metalürji Teknolojisi Öğrencileri İçin Öğrenim Bursu İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokole göre; döküm sektörü sanayicileri, metalürji teknolojisi alanında okuyan öğrencileri istihdam ederek, maaşlarının yanı sıra burs verecekler.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın himayelerinde, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Konya Döküm Kümesi Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar tarafından imzalanan protokol kapsamında, Konya döküm sektörü sanayicileri, Mesleki Eğitim Merkezlerinin metalürji teknolojisi alanlarında okuyan 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerini istihdam ederek, maaşlarının yanı sıra burs da verecekler. 

Protokol töreninde konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, verilecek bursların meslek liselerini teşvik edeceğini söyledi. Burs veren sanayicilere teşekkür eden Vali Akın, "Sanayicilerimizle oturduğumuzda dile getirilen konulardan biri, ara eleman temininde güçlük çekildiği. Sanayicilerimizin bu ara eleman teminini giderme noktasında, bu tür teşvikler yapılıyor. Bunlar son derece kıymetli. İnşallah yapılan bu destekler karşılığını bulacaktır. Sanayi Odamız nezdinde, bu protokole katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. 

İnsan kaynağı probleminin çözümü mesleki eğitimde

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de, imzaları atılan protokolün döküm sektörünün ara eleman temini kapsamında çok değerli olduğunu söyledi. Burs yardımının diğer bölümlere de örnek olacağını aktaran Büyükeğen, "Şehrimizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan insan kaynağı problemini çözüme kavuşturmanın yolunun mesleki eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda biz de Oda olarak mesleki eğitimi özendirici çalışmalar yapıyoruz. Bugün imzaları atılan protokolümüz ve döküm sektörü sanayicilerimiz tarafından verilecek olan burslar da öğrencilerimiz için cazibe oluşturacaktır” şeklinde konuştu. 

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de, verilecek bursun öğrencileri bu bölümlere teşvik edeceğini söyledi. Yiğit, "Sadece Konya'da değil, Türkiye'de de öğrencilerin metalürji bölümüne ilgisi az. Sektörde gençlere fazla talep var. Bu tür uygulamalar, öğrencilerimiz için özendirici olacaktır” dedi. 
Son olarak konuşan Konya Döküm Kümesi Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar da, sektörün en önemli sorunlarından birinin insan kaynağı olduğunu söyleyerek, hayata geçirilecek protokol ile bu soruna çözüm oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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