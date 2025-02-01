KVKK Başkanı Faruk Bilir Selçuk Üniversitesinde düzenlenen eğitime katıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hizmet İçi Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitime katılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye’deki veri işleme süreçlerini kontrol ederek düzen ve disiplin içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonu'nda düzenlenen programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Genel Sekreter Mustafa Karakışla, Genel Sekreter Yardımcısı Semrah Engez, Personel Daire Başkanı Selahattin Şen, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ak, dijitalleşen dünyada verilerin korunmasının sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kamu kurumu olarak verilerin işlenmesi sırasında azami dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Ak, "Kişisel verilerin ihlali, bir yandan hukuki yaptırımlarla karşılaşmamıza neden olurken aynı zamanda güven kaybına da yol açar. Veri işleme süreçlerimizi titizlikle gözden geçirmek, siber güvenlik önlemlerimizi sürekli güncellemek ve en önemlisi, bu konuda farkındalığımızı sürekli arttırmakla yükümlüyüz. Selçuk Üniversitesi olarak hedefimiz şeffaf, güvenli ve hukuka uygun veri işleme süreçlerini kapsayan, tamamıyla dijitalleşen güvenli bir Üniversite ortamı oluşturmak” diye konuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, kurumun görevleri ve veri işleme süreçlerindeki düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Bilir şunları söyledi: "Kurumumuz, Türkiye'deki veri işleme süreçlerini kontrol ederek düzen ve disiplin içinde gerçekleşmesini sağlıyor. İlk olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin hak, 2010 yılındaki Anayasa değişikliğiyle düzenlendi. Daha sonra bu anayasal hakkın gereği olarak 7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Bu Kanun, veri işleme süreçlerinde temel hak ve özgürlükleri koruyan bir yapıya sahip. Verilerin gelişigüzel değil, belirli bir düzen ve disiplin içinde işlenmesini sağlar. Aynı zamanda veriyi elinde tutanlara belirli yükümlülükler getirir”

Veri ihlalleri ve bu ihlallerin bildirilmesi konularında bilgi veren Başkan Bilir, 2017 yılından bu yana 47 bin 38 ihbar, şikayet ve başvuru aldıklarını bunların 45 bin 263'ünü sonuçlandırdıklarını belirtti. Bilir, ayrıca bin 601 veri ihlal bildiriminin kurula intikal ettiğini ve bunların 353'ünün kurum internet sayfasında yayımlandığını sözlerine ekledi.

Programa konuşmacı olarak katılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı Ahmet Said Altın "6698 Sayılı Kanuna Uyum Kapsamında Yapılması Gerekenler”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı Yeliz Yılmaz "6698 Sayılı Kanun Kapsamında Genel İlkeler, Kişisel Verileri İşleme Şartları ve İlgili Kişilerin Hakları”, SÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksan "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suçlar”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin Can "Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Yardımcısı İrem Arık "Üniversitelere İlişkin Kurul Kararları Örnekleri”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Yardımcısı Yurdagül Koca Ertan ise "Aydınlatma Yükümlülüğü ve Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması” konulu sunum gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, programa katılımından dolayı Başkan Faruk Bilir'e hediye takdim etti. Genel Sekreter Yardımcısı Semrah Engez ise konuşmacılara teşekkür belgesi sundu.

(Mustafa İlker Şen)