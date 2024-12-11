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Meteoroloji verileri açıkladı! Konya’nın 15 ilçesine lapa lapa kar geliyor

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Meteoroloji verileri açıkladı! Konya’nın 15 ilçesine lapa lapa kar geliyor
Konyalılar hazır olun! Lapa lapa kar geliyor. Meteoroloji tarih verdi. 15 ilçede bekleniyor. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya’nın hangi ilçelerine kar yağacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde yeni haftayla birlikte kar yağışı etkili olacak. Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Konya'ya kar geliyor mu? İşte Konya hava durumu

15 İLÇEDE KAR BEKLENİYOR

16 Aralık Pazartesi günü Konya'nın 15 ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini daha fazla gösterecek. Vatandaşların kar yağışına karşı tedbirli olmaları istendi.

Konya'nın hangi ilçelerin kar yağışı bekleniyor;

Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçesinde kar yağışı etkili olacak. 

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Kar yağışı öncesinde, 12 Aralık Perşembe günü ise yer yer yağışlı bir hava Konya genelinde etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, yağışlı hava nedeniyle olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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HAZIRLIKLI OLUN

Yetkililer, sürücülerin özellikle kar yağışı nedeniyle zemin kayganlığı ve buzlanma riskine karşı tedbir almasını ve vatandaşların günlük planlarını hava durumunu dikkate alarak yapmalarını önerdi.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°

13 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

14 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°

15 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°

(Meltem Gürbüz)

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