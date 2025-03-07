Selçuklu’da Cuma Buluşmaları: Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir araya geldi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Dumlupınar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Bilal-i Habeşi Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla görüştü.

Selçuklu'da her hafta ilçenin farklı bir noktasında gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinlediği Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Dumlupınar Mahallesi Bilal-i Habeşi Camii oldu. Başkan Pekyatırmacı, namazın ardından mahalle sakinleriyle görüştü, gelen istek ve önerileri dinledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda çalışmalarımıza yön veriyoruz”

Cuma günlerinin hem manevi hem de birlik ve beraberlik açısından ayrı bir önem arz ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma vesilesi ile her hafta ilçemizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Yaptığımız görüşmelerde hem sunduğumuz hizmetlerin geri dönüşlerini alıyor hem de mahalle sakinlerimizle bire bir görüşerek istişare ediyoruz. Hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bugün de Dumlupınar Mahallesi'nde hemşehrilerimizin Cumalarını tebrik ettik. Bu birliktelik içerisinde hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunarak ilçemizi ve şehrimizi daha da ileriye taşımaya gayret edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten