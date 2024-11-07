“Tadına Doyulmaz Sohbetler’’ yeni bölümleriyle 9 Kasımda BluTv’de

Okan Bayülgen, İlber Ortaylı ve Sahrap Soysal’ın başrolde yer aldığı ’Tadına Doyulmaz Sohbetler’ belgesel serisi, bu kez Sicilya’nın tarihi, kültürel ve gastronomi zenginlikleriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. 4 bölümden oluşan yeni sezon serisi 9 Kasım Cumartesi günü BluTV’de izleyici ile buluşacak.

30'uncu yılını kutlayan Prontotour'un sponsorluğunda gerçekleşen yolculuk Sicilya'nın binlerce yıllık tarihi, sanat, kültürlerarası etkileşimler ve lezzetlerle dolu bir keşif hikayesi sunuyor. Yapımcılığını Selin Atasoy'un üstlendiği, Okan Bayülgen, İlber Ortaylı ve Sahrap Soysal'ın başrolde yer aldığı Tadına Doyulmaz Sohbetler belgesel serisinde izleyiciler, Sicilya'da mafya efsanelerinden opera kültürüne, adada çekilen ikonik filmlerden Baba (Godfather) serisinin izlerini sürmeye, sokak lezzetlerinden kültürel benzerliklerimize kadar geniş bir yelpazede bir kültür şöleni yaşamaya davet ediliyor.

Sicilya'nın kalbi Palermo'dan, Etna Yanardağı'nın eteklerindeki Catania'ya, dağ köyleri Savoca'dan Forza d'Agrò'ya uzanan bu serüvende, Okan Bayülgen'in esprili ve keskin gözlemleri, fotoğrafçı bakışıyla adanın sinematografik ve sanatsal yönlerini öne çıkarıyor. İlber Ortaylı, Sicilya'nın çok katmanlı kültürel mirasını ve medeniyetlerin bıraktığı izleri derin tarih bilgisiyle aktarırken, Sahrap Soysal ise arancini, cannoli ve pasta alla norma gibi ünlü lezzetlerle yerel mutfak kültürünü izleyiciye tanıtıyor. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Prontotour Pazarlama Direktörü Eda Özsoy Onaran ve Prontotour rehberlerinin de eşlik ettiği bu muhteşem üçlü, izleyicilere Sicilya'nın eşsiz atmosferinde unutulmaz bir keşif deneyimi sunuyor.

9 Kasım itibarıyla Blu TV'de izleyiciyle buluşacak olan ‘Tadına Doyulmaz Sohbetler Sicilya'da, sadece bu toprakları keşfetmekle kalmıyor; izleyicileri bu üç dev ismin dinamik ve eğlenceli etkileşimlerle birlikte unutulmaz bir kültür, sanat, tarih ve gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.

BİRİNCİ BÖLÜM: KÜLTÜRLER KAVŞAĞI SİCİLYA

‘Tadına Doyulmaz Sohbetler Sicilya'da' serisinin ilk bölümünde, Okan Bayülgen, İlber Ortaylı ve Sahrap Soysal'ın derin ve eğlenceli sohbetleriyle izleyiciler Sicilya'nın kültürel başkenti Palermo'nun büyüleyici tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Barok ihtişamı ve Arap-Norman mimarisinin göz alıcı detaylarıyla bezenmiş Palermo, Santa Caterina d'Allessandria Kilisesi, Martorana Kilisesi ve Palatina Şapeli gibi muhteşem tarihi duraklarla geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Ünlü haritacı Al-Idrisi'nin izleriyle Sicilya'nın köklü tarihine bir bakış sunan bu keşif, Catania ve Palermo'nun hareketli balık pazarlarına uzanırken izleyiciyi Akdeniz ruhunun içine çekiyor. Baba filminden hatırlanan Sicilya'nın tatlı ikonu cannoli, bu çok katmanlı kültürel yolculuğun lezzet simgelerinden biri olarak kendini gösteriyor. Tarih, kültür, yerel lezzetler ve estetiğin iç içe geçtiği bu bölüm, izleyiciyi benzersiz bir Sicilya deneyimine davet ediyor.

İKİNCİ BÖLÜM: FISTIK GİBİ SİCİLYA

Serinin ikinci bölümünde, Okan Bayülgen, İlber Ortaylı ve Sahrap Soysal, bu kez Catania ve Palermo sokaklarında eşsiz yerel lezzetlerin izini sürüyor. Sicilya'nın bereketli topraklarından gelen başroldeki tat ise fıstık. Fıstıklı iris, fıstık likörü ve fıstıklı cantucci gibi tatların peşinden giderken, kendilerini ünlü Palermo pazarlarının hareketli atmosferinde buluyorlar; burada aracina ve panelle gibi sokak lezzetleriyle tanışıyorlar. Sicilya'nın sofra kültürü ve tarihi, izleyicilere Türkiye'nin lezzetleriyle beklenmedik benzerlikler sunuyor. Bölüm, kültürlerarası bir lezzet köprüsü kurarak izleyiciyi damağında iz bırakacak bir Sicilya macerasına davet ediyor.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ACILARI VE TATLILARIYLA SİCİLYA

Serinin üçüncü bölümünde, Okan Bayülgen, İlber Ortaylı ve Sahrap Soysal Sicilya'nın sanat, tarih ve sinema dolu köşelerinde unutulmaz bir keşfe çıkıyor. Caravaggio'nun izlerini sürerken, Sicilya'nın çalkantılı mafya geçmişine de ışık tutuluyor. Baba (Godfather) filminin efsanevi atmosferinde Savoca ve Forza d'Agrò'nun dağ köylerinde, sinema tarihine damga vurmuş sahnelerin çekildiği mekanlarda dolaşıyorlar. Sicilya'nın dünya sinemasında bıraktığı izleri takip eden bu maceranın sonunda, Palermo sokaklarında renkli bir Pride yürüyüşüyle karşılaşarak, adanın zengin kültürel çeşitliliği ve modern yüzüne de tanık oluyorlar. Sanat, sinema ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bu bölüm, izleyicilere Sicilya'nın farklı muhteşem yüzlerini sunuyor.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BİR ARYADIR SİCİLYA

Serinin final bölümünde ise, Okan Bayülgen, İlber Ortaylı ve Sahrap Soysal'la birlikte adanın sanat ve kültürle yoğrulmuş ruhuna doğru bir yolculuğa çıkılıyor. Efsanevi sopranomuz Leyla Gencer'den usta besteci Bellini'ye; görkemli Massimo Tiyatrosu'ndan dahi müzisyen Rossini'ye kadar, Sicilya'nın klasik müzik ve operaya kazandırdığı unutulmaz isimlerin izinde ilerlerken, adanın müzik dolu geçmişine tanıklık ediliyor. Catania'da Türkiye aşığı eski rehber Mariella Ali ile Sahrap Soysal, Sicilya'nın geleneksel lezzeti pasta alla norma'yı hazırlarken, İlber Hoca ilk kez bir şef olarak mutfakta seyirciyle buluşuyor ve kendi özel makarnasını yaparak bu kültürel şöleni taçlandırıyor. Sicilya ve Türkiye'nin kültürel ve insani benzerliklerini gözler önüne seren bu final, seyahatin heyecanını ve eve dönüşün sıcaklığını harmanlayarak izleyicilere etkileyici bir Sicilya vedası sunuyor.

Kaynak: DHA