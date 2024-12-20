1922 Konyaspor’da planlama belli oldu

Sezonun ikinci devresinde daha da güçlenerek girmek isteyen yeşil-beyazlar, eksik bölgelerini belirledi. Yavru Kartallar transfer çalışmalarına başladı.
Takviyeler hangi mevkilere gelecek?
1922 Konyaspor'da, takviye yapılacak mevkiler de belli oldu. Yavru Kartallar bir stoper, bir kanat, bir 6 numara ve bir de 10 numara takviyesi gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar bu bölgeye yapılacak takviyelerin ardından sezonun ikinci devresinde çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Yavru Kartallar play-off hattıyla arasındaki 8 puanlık farkı eriterek burada yer almaya çalışacak.
(Selman Kaya)