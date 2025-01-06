1922 Konyaspor ikinci devreye hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçına çıktı. Yeşil-beyazlılar ilk etapta Nevşehir Belediyespor ile hazırlık maçı planlarken; Nevşehir ekibinin takım içindeki problemleri nedeniyle bu maçı iptal edilmişti. Bu gelişmenin ardından çalışmalarına Konya'da devam eden Yavru Kartallar, ilk provasını da Konyaspor U19 takımıyla gerçekleştirmiş oldu.

1922 Konyaspor 2-2 Konyaspor U19

1922 Konyaspor ile Konyaspor U19 takımı, merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Teknik direktör Çağdaş Çankaya bu maçta tüm oyuncularına forma şansı verirken; müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. (Büşra Üstündağ)