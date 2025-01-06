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1922 Konyaspor ikinci devreye hazırlanıyor

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor ikinci devreye hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçına çıktı. Yeşil-beyazlılar ilk etapta Nevşehir Belediyespor ile hazırlık maçı planlarken; Nevşehir ekibinin takım içindeki problemleri nedeniyle bu maçı iptal edilmişti. Bu gelişmenin ardından çalışmalarına Konya'da devam eden Yavru Kartallar, ilk provasını da Konyaspor U19 takımıyla gerçekleştirmiş oldu.

1922 Konyaspor 2-2 Konyaspor U19

1922 Konyaspor ile Konyaspor U19 takımı, merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Teknik direktör Çağdaş Çankaya bu maçta tüm oyuncularına forma şansı verirken; müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi. (Büşra Üstündağ)

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