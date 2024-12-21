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1922 Konyaspor kadroyu daraltıyor

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor kadroyu daraltıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan 1922 Konyaspor, kadrosunda küçülmeye gidilmeye gidiyor. Yavru Kartallar 29 olan kadro sayısını 25'e çekmek için kolları sıvadı. Gerek maliyeti düşürmek gerekse rekabeti artırmak isteyen yeşil-beyazlılar, "Az ve öz” oyuncularla yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Sezon başından bu yana 3 oyuncuyla yollarını ayırarak mevcut kadrosunu 26'ya düşüren yeşil-beyazlılar, 3 oyuncuyla daha yollarını ayırarak bu rakamı 23'e çekmeyi planlıyor.

Takiyeler de düşünüldü

1922 Konyaspor'da devre arası kadro planlaması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Stoper, kanat, 6 ve 10 numara takviyesi yapacak yeşil-beyazlılar, geniş kadroyu 25'te tutmak için 1 oyuncuyla daha ekstradan yollarını ayırabilir. (Selman Kaya)

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