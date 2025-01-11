1922 Konyaspor Şırnak sınavında

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde hazırlanan Yavru Kartallar, sürecin bu aşamasında ağırlıklı olarak hazırlık maçlarına çıkıyor. Peki; yeşil-beyazlıların sıradaki rakibi kim?

Antalya kampında sona gelindi

Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde hazırlanan 1922 Konyaspor; ilk ve 2. etap kamplarını Konya'da gerçekleştirmişti. 10 Ocak Cuma günü itibariyle Antalya kampına start veren Yavru Kartallar, sırasıyla Kepezspor ve Denizlispor ile karşılaşmıştı.

Son rakip belli oldu

1922 Konyaspor'un Antalya kampındaki son rakibi de belli oldu. Yavru Kartallar 3. ve son provasını Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Şırnak Petrolspor ile gerçekleştirecek. 12 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 11.00'de başlayacak. (Selman Kaya)