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1922 Konyaspor yeniden toplanıyor

Selman Kaya
Muhabir
1922 Konyaspor yeniden toplanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, devre arası hazırlıklarının ikinci etabı için yeniden toplanıyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları ziyaretinde 2 Ocak Perşembe günü bir araya gelecek Yavru Kartallar, çalışmalarına yeniden başlayacak. Merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde antrenmanlarına başlayacak 1922 Konyaspor, haftayı burada tamamlayacak.

Yavru Kartallar'da kamp ne zaman başlayacak?

1922 Konyaspor'un kamp programı da belli oldu. İlk 2 hazırlık periyodunu Konya'da geçiren Yavru Kartallar, içinde bulunduğumuz ayın ikinci haftasında Antalya'da toplanarak hazırlıklarına devam edecek. (Selman Kaya)

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