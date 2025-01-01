Ahmet Karademir kendini bulmak istiyor

Tümosan Konyaspor'un genç oyuncularından Ahmet Karademir, kendisini yeniden bulmak istiyor. Sezonun ilk devresini TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'da geçiren Karademir; burada yeterince forma şansı bulamamasından dolayı sözleşmesindeki maddeyi kullanarak Konya'ya dönmüştü. 1922 Konyaspor ile antrenmanlara çıkan Karademir; kendisini burada tekrar gösterip Konyaspor'a dönmek istiyor.
Ahmet Karademir'in Isparta karnesi
Tümosan Konyaspor'un sezon başında Isparta 32 Spor'a kiraladığı Ahmet Karademir; Isparta ekibiyle 8 maça çıktı. 20 yaşındaki oyuncu 2. Lig Beyaz Grup'ta 6, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta boy gösterdi. Toplamda 237 dakika sahada kalan Konyalı oyuncu; yeterli süre bulamamasından dolayı sözleşmesindeki maddeyi kullanarak serbest kaldı. (Selman Kaya)