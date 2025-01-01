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Ahmet Karademir kendini bulmak istiyor

Selman Kaya
Muhabir
Ahmet Karademir kendini bulmak istiyor

Tümosan Konyaspor'un genç oyuncularından Ahmet Karademir, kendisini yeniden bulmak istiyor. Sezonun ilk devresini TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor'da geçiren Karademir; burada yeterince forma şansı bulamamasından dolayı sözleşmesindeki maddeyi kullanarak Konya'ya dönmüştü. 1922 Konyaspor ile antrenmanlara çıkan Karademir; kendisini burada tekrar gösterip Konyaspor'a dönmek istiyor.

Ahmet Karademir'in Isparta karnesi

Tümosan Konyaspor'un sezon başında Isparta 32 Spor'a kiraladığı Ahmet Karademir; Isparta ekibiyle 8 maça çıktı. 20 yaşındaki oyuncu 2. Lig Beyaz Grup'ta 6, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta boy gösterdi. Toplamda 237 dakika sahada kalan Konyalı oyuncu; yeterli süre bulamamasından dolayı sözleşmesindeki maddeyi kullanarak serbest kaldı. (Selman Kaya)

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