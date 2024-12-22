Tümosan Konyaspor’un genç oyuncularından Tunahan Taşcı, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçıyla ilgili olarak konuştu. Kontv’ye özel olarak değerlendirmelerde bulunan Taşcı, “Alanya’dan 3 puan istiyoruz” dedi
Tümosan Konyaspor'un kanat oyuncularından Tunahan Taşcı, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçıyla ilgili olarak konuştu. Kontv'ye özel olarak değerlendirmelerde bulunan Taşcı, Alanya'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
"Daha iyi katkı sağlayabilirdim”
İlk olarak kendi performansını değerlendiren Tunahan Taşcı, daha iyi olabileceğini söyledi. Gurbetçi oyuncu, "Son zamanlarda şans bulmaya başladım. Daha fazla süre alıyorum artık. Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey maçında da her iki kanatta forma giydim. Ama kendimi sağ kanatta daha rahat hissediyorum” dedi.
"Alanya'dan 3 puan istiyoruz”
Taşcı, "Şu an iznimiz devam ediyor. 26 Aralık'ta Konya'da yeniden toplanacağız. Sonrasında ise Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah Alanya'dan 3 puanla dönmek istiyoruz” diye konuştu.
Tunahan Taşcı kimdir?
Sezon başında Hollanda 2. Lig ekiplerinden MVV Maastricht'ten transfer edilen Tunahan Taşcı, Anadolu Kartalı ile 5 maça çıktı. Süper Lig'de 2 maça çıkan Taşcı, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta boy gösterdi. 22 yaşındaki oyuncu yine Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tunahan Taşcı toplamda 254 dakika sahada kaldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”