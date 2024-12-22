Tümosan Konyaspor’un genç oyuncularından Tunahan Taşcı, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçıyla ilgili olarak konuştu. Kontv’ye özel olarak değerlendirmelerde bulunan Taşcı, “Alanya’dan 3 puan istiyoruz” dedi

Tümosan Konyaspor'un kanat oyuncularından Tunahan Taşcı, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçıyla ilgili olarak konuştu. Kontv'ye özel olarak değerlendirmelerde bulunan Taşcı, Alanya'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

"Daha iyi katkı sağlayabilirdim”

İlk olarak kendi performansını değerlendiren Tunahan Taşcı, daha iyi olabileceğini söyledi. Gurbetçi oyuncu, "Son zamanlarda şans bulmaya başladım. Daha fazla süre alıyorum artık. Türkiye Kupası'nda oynanan Karacabey maçında da her iki kanatta forma giydim. Ama kendimi sağ kanatta daha rahat hissediyorum” dedi.

"Alanya'dan 3 puan istiyoruz”

Taşcı, "Şu an iznimiz devam ediyor. 26 Aralık'ta Konya'da yeniden toplanacağız. Sonrasında ise Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah Alanya'dan 3 puanla dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Tunahan Taşcı kimdir?

Sezon başında Hollanda 2. Lig ekiplerinden MVV Maastricht'ten transfer edilen Tunahan Taşcı, Anadolu Kartalı ile 5 maça çıktı. Süper Lig'de 2 maça çıkan Taşcı, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta boy gösterdi. 22 yaşındaki oyuncu yine Türkiye Kupası'nda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tunahan Taşcı toplamda 254 dakika sahada kaldı.

(Selman Kaya))

