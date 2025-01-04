GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Galibiyet için mutluyuz

Selman Kaya
Muhabir
Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Galibiyet için mutluyuz

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. Kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirten Uğurlu, "Amacımız rakibi uzun topa yönlendirmekti ve bunda başarılı olduk. Attığımız ilk gol sonrasında öz güvenimiz daha da arttı. Daha fazla mücadele ederek, oyunun kontrolünü elimizde tutarak ve topa daha fazla sahip olarak ilk yarıyı geçirdik. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda skor 2-0 olduktan sonra yaptığımız oyuncu değişikliklerine değinmek istiyorum. Aslında rotasyonda kullanabileceğimiz oyuncu sayımız çok fazla değildi. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Transfer sezonunda yapacağımız takviyelerle, kadro genişliği ve oyuncu değişiklikleri konusunda daha farklı bir Alanyaspor izleteceğimize inanıyorum” dedi.

"3 puan bizim için çok önemliydi”

Tümosan Konyaspor'a karşı çok fazla enerji ve efor sarf ettiklerini ifade eden Uğurlu, "Çok mücadele ettiğimiz bir maçın ardından aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Çok değerli bir galibiyet oldu” diye konuştu.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER