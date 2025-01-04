Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Galibiyet için mutluyuz

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Tümosan Konyaspor maçının ardından konuştu. Kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirten Uğurlu, "Amacımız rakibi uzun topa yönlendirmekti ve bunda başarılı olduk. Attığımız ilk gol sonrasında öz güvenimiz daha da arttı. Daha fazla mücadele ederek, oyunun kontrolünü elimizde tutarak ve topa daha fazla sahip olarak ilk yarıyı geçirdik. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda skor 2-0 olduktan sonra yaptığımız oyuncu değişikliklerine değinmek istiyorum. Aslında rotasyonda kullanabileceğimiz oyuncu sayımız çok fazla değildi. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Transfer sezonunda yapacağımız takviyelerle, kadro genişliği ve oyuncu değişiklikleri konusunda daha farklı bir Alanyaspor izleteceğimize inanıyorum” dedi.

"3 puan bizim için çok önemliydi”

Tümosan Konyaspor'a karşı çok fazla enerji ve efor sarf ettiklerini ifade eden Uğurlu, "Çok mücadele ettiğimiz bir maçın ardından aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Çok değerli bir galibiyet oldu” diye konuştu.

(Selman Kaya)