Anadolu Kartalı kupa mesaisinde

Bu sezon organizasyona 3. turdan dahil olan yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 23 Elazığ Futbol Kulübü ile eşleşmişti. 23 Elazığ ile Konyaspor arasında; 29 Ekim Salı günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Kupada hedef ne?
Konyaspor, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki hedefini de belirledi. Ligde kötü günler geçiren yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda da gidebildiği yere kadar gitmek istiyor. Önümüzdeki günlerin neler getireceği ise merak konusu oldu.