Anadolu Kartalı Rize yolcusu

9 Aralık Pazartesi günü Kayacık Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, 12 Aralık Perşembe günü itibariyle de taktik antrenmanlarını noktaladı.
Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, 13 Aralık Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Rizespor ile Tümosan Konyaspor arasında; 14 Aralık Cumartesi günü Rize Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.