Anadolu Kartalı taktik çalışıyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Yeşil-beyazlılarda haftanın programı belli oldu
30 Aralık Pazartesi günü yapılan yenileme antrenmanıyla hazırlıklarına start veren Tümosan Konyaspor; 31 Aralık Salı ve 1 Ocak Çarşamba günlerini taktik ağırlıklı çalışmalarla değerlendirecek. Anadolu Kartalı; 2 Ocak Perşembe günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.