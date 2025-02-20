Anderlecht-Fenerbahçe maçı durduruldu: Tribünlerde ırkçı saldırı
UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht-Fenerbahçe maçı 6. dakikada durdu. Hakemler ve futbolcular, tribünde Fenerbahçe taraftarlarına yapılan saldırı ve ırkçı tezahüratlar sonrası soyunma odasına gitti. Kısa bir süre sonra maç kaldığı dakikadan devam etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk oldu.
Sarı-lacivertliler maçın hemen başında 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 7. dakikasında hakemler ve futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle maç durdu.
FENERBAHÇE TARAFTARINA SALDIRI
Karşlaşmanın durmasının ardından stadyumda tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar nedeniyle anons yapıldı.
Anonsta ırkçı tezahüratların devam etmesi halinde mücadelenin tatil edileceği belirtildi.
TRT Spor'da yer alan bilgilere göre Fenerbahçe taraftarına yapılan saldırı nedeniyle maçın durduğu belirtildi.
Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.
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