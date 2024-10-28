“Attığımız gol Disiplinimizi bozdu”

Tümosan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak; Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-1 kaybedilen Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından konuştu. Sözlerine anlam verilemeyen Albayrak; “Attığımız gol bizi oyun disiplininden kopardı” dedi

Tümosan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-1'llik mağlubiyetle sonuçlanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından kamera karşısına geçti. Daha önce yaptığı açıklamalarla birçok kez gündeme gelen Albayrak, bu kez de erken gol bulmanın kendilerini oyun disiplininden kopardığını söyledi.

"İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu”

Fatih Serkan Albayrak; "Almış olduğumuz mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Çünkü istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Yani oyun olarak da memnun değiliz. İlk yarıda bizim attığımız gole kadar her şey istediğimiz gibi gidiyoruz. Erken golü bulduk. Ama bulduğumuz gol bizim maalesef oyun disiplinimizi kopardı. Çünkü skoru koruma içgüdüsüyle anlamsız bir şekilde uzun toplarla, direkt hücumlarla oynamaya çalıştık” dedi.

"Oyunu domine etmek istemiştik”

Albayrak; "Aslında istediğimiz, daha çok topa sahip olarak oyunu domine etmekti. Çünkü skor da bizim lehimizeydi. Oyun da artık bize doğru dönmeye başlıyordu. Fakat biz de anlam veremiyoruz o paniğe. Oyuncularımızın bazen özgüvensiz oynamaları bizi de üzüyor” diye konuştu.

"Kenardan müdahale edemiyoruz”

Fatih Serkan Albayrak; "İstemediğimiz şekilde plan gelişiyor. Futbolun içerisinde var. Ne kadar biz kenardan veya hafta içerisinde çalışsak da bazen sahanın kenarından yeterli derecede müdahale edemiyoruz. Bir yere kadar müdahale edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gollere reaksiyon veremedik”

Albayrak, "Kalemizde erken golü görmek oyun planını tamamen bizim açımızdan bozdu. İkinci gole de reaksiyon veremedik. Biraz oyun disiplininden kopmalar oldu. Oyun bizi gerçekten üzdü. En büyük gücümüz, mücadele gücümüz. Bu bizim artı tarafımız ama eksi tarafımız da topa sahip olamamak. Topa sahip olma konusunda da sıkıntı yaşadık. Bugün bu anlamda sıkıntı yaşadık. Mücadele anlamında sıkıntımız yok” dedi.

"Oyuncuların özgüvenli olması lazım”

Fatih Serkan Albayrak, "Oyuncularımızın daha özgüvenli, hata yapmaktan korkmadan oynaması gerekiyor. Son maçlarda bu konuda sıkıntı yaşadık. Ligde 10 haftada 6 deplasman maçı oynadık. Ligde zorlu takımlarla zorlu müsabakalar oynadık. Bu bahane olamaz. Bizim isteğimiz oyunu oynamak ve topa sahip olmak” ifadelerini kullandı.