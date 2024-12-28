BAL’da ilk devre sona eriyor

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta yer alan Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor, sezonun ilk devresindeki son maçlarına çıkıyor. Birbirinden kritik maçlara çıkacak Konya temsilcileri; rakiplerini mağlup ederek sezonun ilk devresini olabildiğince üst sıralarda bitirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, kimler kimlerle karşılaşacak? İşte detaylar...
1 maç içeride, 2 maç dışarıda
Bölgesel Amatör Lig'deki Konya temsilcilerinden 1'i evinde, 2'si ise deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak. 26 puanla 3. sırada yer alan Ereğlispor, 15 puanla 8. sırada yer alan Kaş Kınıkspor'a konuk olacak. 21 puanla 5. sırada yer alan Akşehirspor ise; 10 puanla 12. sırada yer alan Homurlu 1951 deplasmanına çıkacak. 16 puana 6. sırada yer alan Ömeranlıspor ise kendi saha ve seyircisi önünde 4 puanla 13. sırada yer alan Tarsus idman Yurdu'nu ağırlayacak. 29 Aralık Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
(Selman Kaya)