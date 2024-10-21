Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst; “Kendimizi geliştirmeliyiz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor maçının ardından konuştu. Hollandalı teknik adam yakaladıkları fırsatları gole çevirme konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
"Skordan memnunum”
Hollandalı teknik adam, "Maçın ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik, çok fırsat bulduk. Skordan memnunum. En büyük sorun yarattığımız tehlikeleri kaleye şuta çevirememek. Bu fırsatların kaleyi bulması. Geliştirilmesi gereken bir konu” dedi.
"Final paslarını daha iyi yapmalıyız”
Giovanni van Bronckhorst, "İkinci yarıda çok fazla fırsat bulduk. Kaleyi bulan bir şut tabii ki sayı olarak az ancak gol tehlikesi oluşturmamız lazım. Final paslarını daha iyi yapmalıyız. Son pas ve bitirici vuruşları geliştirmemiz gerekiyor. Bu kadar fırsat bulduğumuz maçlarda 2 golden daha fazla atmamız lazım” diye konuştu.
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