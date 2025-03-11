BJK GS derbisi: Beşiktaş Galalatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig’de 29. haftada karşılaşacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, BJK GS karşılaşmasının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, her zaman olduğu gibi futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Süper Lig'in en çekişmeli maçlarından olacak bu karşılaşma 2025 baharında taraftarları ekran başına kilitleyecek.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Beşiktaş-Galatasaray maçı, Süper Lig'in 29. haftasında 30 Mart 2025 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği maç takvimine göre, bu tarih iki ezeli rakibin karşılaşacağı gün olarak şimdiden sabitlenmiş durumda.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Derbinin başlama saati henüz TFF tarafından açıklanmadı. Genellikle bu tür büyük maçlar akşam saatlerinde, 20.30'da oynanıyor.
BJK GS DERBİSİ HANGİ GÜN?
Beşiktaş-Galatasaray maçı, 30 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu dev mücadele, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye'de futbol yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, derbi maçlarını genellikle şifreli olarak yayınlıyor.
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