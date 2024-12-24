“Çıkartmamız gereken dersler var’’

Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı koçu Volkan Ertetik, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan ve 102-99'luk skorla kazanılan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçının ardından konuştu. İki devrede iki farklı maça çıktıklarını belirten Ertetik, bu maçtan çıkartılacak çok dersleri olduğunu söyledi.
"Basketbol böyle bir oyun değil”
Maçın ikinci yarısında yüksel bir grafik çizdiklerini ve bunun biraz rehavet oluşturduğunu ifade eden Ertetik, "Balıkesir maçının ilk devresinde gerçekten yüksek bir yüzde ile oynadık. Çocuklara soyunma odasında, ‘3 ve 4. periyotlar böyle olmaz. Bunları bize attırmayacaklar' dedim. Çünkü basketbol böyle bir oyun değil. Nitekim öyle de oldu. Son periyotta özellikle farkı eritip bize çok yaklaştılar” dedi.
"Çok hatalarımız var”
Ertetik, "Her maçın ayrı bir planı var. Çok hatalarımız oldu. Balıkesir maçından çıkartılacak derslerimiz var. Bu maçın analizini iyi yapıp, haftaya oynayacağımız Fenerbahçe Koleji maçına daha iyi hazırlanmamız gerekiyor” diye konuştu.
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