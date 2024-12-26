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Çorum FK-Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Selman Kaya
Muhabir
Çorum FK-Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması başlıyor. 

Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası serüveni, 9 Ocak 2025 Perşembe günü başlıyor.

Ahlatcı Çorum FK ile Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor, saat 15:30'da sahaya çıkacak.

Grup aşamasında oynanacak ilk maçların programı ve detayları şu şekilde:

7 Ocak 2025 Salı

  • 13:00 MKE Ankaragücü – İskenderunspor A.Ş. (Eryaman Stadyumu)
  • 15:30 Solwie Energy Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor A.Ş. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
  • 19:00 Net Global Sivasspor – Beşiktaş A.Ş. (BG Grup 4 Eylül Stadyumu)
  • 21:00 Onvo Antalyaspor – Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)

8 Ocak 2025 Çarşamba

  • 13:00 Kırklarelispor – Şırnak Petrolspor (Kırklareli Atatürk Stadyumu)
  • 15:30 İkaş Eyüpspor – Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
  • 18:00 Trabzonspor A.Ş. – Corendon Alanyaspor (Papara Park)
  • 20:30 Galatasaray A.Ş. – Rams Başakşehir FK (Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park)

9 Ocak 2025 Perşembe

  1. 13:00 Erzurumspor FK – Göztepe A.Ş. (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)
  2. 15:30 Ahlatcı Çorum FK – Tümosan Konyaspor (Çorum Şehir Stadyumu)
  3. 18:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Uğurlular İstanbulspor (Gaziantep Stadyumu)
  4. 20:30 Kasımpaşa A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

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