Çorum FK-Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması başlıyor.
Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası serüveni, 9 Ocak 2025 Perşembe günü başlıyor.
Ahlatcı Çorum FK ile Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor, saat 15:30'da sahaya çıkacak.
Grup aşamasında oynanacak ilk maçların programı ve detayları şu şekilde:
7 Ocak 2025 Salı
- 13:00 MKE Ankaragücü – İskenderunspor A.Ş. (Eryaman Stadyumu)
- 15:30 Solwie Energy Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor A.Ş. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
- 19:00 Net Global Sivasspor – Beşiktaş A.Ş. (BG Grup 4 Eylül Stadyumu)
- 21:00 Onvo Antalyaspor – Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)
8 Ocak 2025 Çarşamba
- 13:00 Kırklarelispor – Şırnak Petrolspor (Kırklareli Atatürk Stadyumu)
- 15:30 İkaş Eyüpspor – Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
- 18:00 Trabzonspor A.Ş. – Corendon Alanyaspor (Papara Park)
- 20:30 Galatasaray A.Ş. – Rams Başakşehir FK (Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park)
9 Ocak 2025 Perşembe
- 13:00 Erzurumspor FK – Göztepe A.Ş. (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)
- 15:30 Ahlatcı Çorum FK – Tümosan Konyaspor (Çorum Şehir Stadyumu)
- 18:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Uğurlular İstanbulspor (Gaziantep Stadyumu)
- 20:30 Kasımpaşa A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)