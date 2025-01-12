Hakem Tonusluoğlu’nun karnesi nasıl?

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi olan Direnç Tonusluoğlu, daha önce her iki takımında maçlarını yönetti. Peki, takımlar bu maçlarda nasıl sonuçlar elde etti? İşte detaylar...

Tonusluoğlu, Konya'nın 4 maçını yönetti

Müsabakanın İzmir bölgesi hakemi olan Direnç Tonusluoğlu, daha önce Anadolu Kartalı'nın 4 maçında düdük çaldı. Yeşil-beyazlar bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Anadolu Kartalı Tonusluoğlu'nun elinden 6 kez sarı karta cezalandırıldı.

Fenerbahçe'nin firesi yok

Tümosan Konyaspor'un rakibi olan Fenerbahçe ise daha önce Direnç Tonusluoğlu ile 2 maçta bir araya geldi. Sarı-lacivertler bu maçların tamamından galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Direnç Tonusluoğlu'nun elinden 4 kez sarı kart cezalandırıldı.