Hazırlıklar tamam! Konyaspor Alanya yolcusu

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için şehirden ayrılıyor. Anadolu Kartalı 2 Ocak Perşembe günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde tempolu bir çalışma döneminden geçen yeşil-beyazlılar, kritik karşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlandı.
Hazırlıkların Konya etabı sona erdi
Anadolu Kartalı hazırlıklarının Konya etabını noktaladı. Yüksek tempoda çalışan yeşil-beyazlılar, 1 Ocak Çarşamba günü yapılan antrenmanın ardından periyodun Konya etabını tamamladı. Tümosan Konyaspor, 2 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Alanyaspor ile Konyaspor arasında 3 Ocak Cuma günü Alanya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Anadolu Kartalı, rakibini ezberledi
Tümosan Konyaspor rakibini ezberledi. Anadolu Kartalı gerek bay geçmesi gerekse geride kalan hafta liglere ara verilmesinden dolayı rakibine daha fazla çalışma fırsatı buldu. Yaklaşık 14 günlük bir periyotta Alanyaspor'a odaklanan yeşil-beyazlılar; Akdeniz'den puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
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