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Josip Calusic 20, Damjanovic 5. maçını kaçıracak

Selman Kaya
Muhabir
Josip Calusic 20, Damjanovic 5. maçını kaçıracak
Tümosan Konyaspor’un savunma oyuncuları Josip Calusic ve Filip Damjanovic, Anadolu Kartalı’nı yalnız bırakmaya devam ediyor.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tek eksik Tümosan Konyaspor'da bulunurken; yeşil-beyazlı takımın stoperleri Josip Calusic ve Filip Damjanovic bu alanda ön plana çıktı.

Sezon başında sakatlanan Calusic şu ana kadar olan süreçte 19, geçtiğimiz günlerde sakatlanan Damjanovic ise yine şu ana kadar olan periyotta 4 maç kaçırmıştı.

Alanyaspor maçıyla birlikte Calusic 20, Damjanovic ise 5. maçını kaçıracak. 

 

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