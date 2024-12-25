Karapınar Leoparları Fenerbahçe’yi devirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tertip edilen Erkekler 1. Lig'de yer alan Karapınar Anadolu Leoparları, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı! Rakibiyle ligin 20. haftasında 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda karşılaşan Karapınar ekibi, ilk seti 25-20 kaybetse de ikinci seti 22-25 kazanarak skoru dengeledi.
Üçüncü seti 25-19 geride tamamlayan Leoparlar; sonraki seti de 23-25 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Rakibi üzerinde üstünlük kuran Karapınar, seti 19-25, maçı ise 3-2'lik skorla kazanmasını bildi. Karapınar ekibi bu skorla puanını 23'e çıkartarak puan cetvelinde 8. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 23 puanla 9. sırada kendisine yer buldu.
"Hafta boyunca iyi hazırlandık”
Konuyla ilgili olarak konuşan Karapınar Anadolu Leoparları Antrenörü Ali Kemal Boztaş, zorlu maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Boztaş, "Hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Anlamlı bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti tüm taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Kalan maçlarımızı da kazanıp Konya'yı Efeler Ligi'nde temsil etmek istiyoruz” dedi.
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