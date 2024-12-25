Konya BBSK’ya zorlu rakip

Sezonun ilk devresini 6. sırada bitirerek Federasyon Kupası bileti alan Konya Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Ankaragücü ile eşleşti. Sarı-siyahlılar tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçmesi halinde; 13-18 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da yer alacak.
"Oldukça keyifli maçlar izleyeceğiz”
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Konyalı yöneticisi Alper Arıkoğlu, kura çekiminin ardından konuştu. Keyifli maçların geçeceğini ifade eden Arıkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde bu organizasyonu gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. Tüm takımlarımızı ligdeki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Umuyorum ki 2025 Federasyon Kupası'nda oldukça keyifli ve rekabetçi karşılaşmalar izleyeceğiz. Şimdiden tüm ekiplere başarılar diliyorum. Kura çekimi tüm takımlarımıza hayırlı olsun” dedi.