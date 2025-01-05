Konya Büyükşehir 9. mağlubiyetini aldı

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 9. mağlubiyetini aldı. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe Koleji'ne mağlup olan sarı-siyahlılar; 19. haftada ise Bodrumspor'a mağlup oldu. Peki, o maçta neler yaşandı?
Büyükşehir Ege'de mağlup: 96-95
Konya Büyükşehir Belediyespor, zorlu Bodrumspor maçının ilk çeyreğe hızlı başladı. Sarı-siyahlılar ilk periyodu 13-23 önde bitirdi. 2. çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, skoru 34-35'e getirerek soyunma odasına 1 farkla girdi. Çekişmeli başlayan 3. çeyreğin sonunda tabela 59-61 Konya ekibinin üstünlüğünü gösterdi. Heyecanın doruklara çıktığı son çeyrekte ise Ege ekibi oyunu domine etti. Müsabaka ev sahibi Bodrumspor'un 96-95'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Williams'in çabası yetersiz kaldı
Konya Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı oyuncusu Nuwriyl Elijah Williams, günün en başarılı isimlerinden birisi olsa da; sarı-siyahlı ekibin galibiyetine yeterli olmadı. 29 yaşındaki oyuncu karşılaşmada 40 sayıya ulaşarak takımın ve maçın en skorer isimi oldu.
(Meltem Gürbüz)