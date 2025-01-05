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Konya Büyükşehir 9. mağlubiyetini aldı

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya Büyükşehir 9. mağlubiyetini aldı

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, sezonun 9. mağlubiyetini aldı. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe Koleji'ne mağlup olan sarı-siyahlılar; 19. haftada ise Bodrumspor'a mağlup oldu. Peki, o maçta neler yaşandı?

Büyükşehir Ege'de mağlup: 96-95

Konya Büyükşehir Belediyespor, zorlu Bodrumspor maçının ilk çeyreğe hızlı başladı. Sarı-siyahlılar ilk periyodu 13-23 önde bitirdi. 2. çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, skoru 34-35'e getirerek soyunma odasına 1 farkla girdi. Çekişmeli başlayan 3. çeyreğin sonunda tabela 59-61 Konya ekibinin üstünlüğünü gösterdi. Heyecanın doruklara çıktığı son çeyrekte ise Ege ekibi oyunu domine etti. Müsabaka ev sahibi Bodrumspor'un 96-95'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

Williams'in çabası yetersiz kaldı

Konya Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı oyuncusu Nuwriyl Elijah Williams, günün en başarılı isimlerinden birisi olsa da; sarı-siyahlı ekibin galibiyetine yeterli olmadı. 29 yaşındaki oyuncu karşılaşmada 40 sayıya ulaşarak takımın ve maçın en skorer isimi oldu.

(Meltem Gürbüz)

 

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