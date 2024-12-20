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Konya Büyükşehir Balıkesir’e hazırlanıyor

Selman Kaya
Muhabir
Konya Büyükşehir Balıkesir’e hazırlanıyor
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan sarı-siyahlar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi. 

Tek hedef galibiyet

Konya Büyükşehir Belediyespor'da tek hedef galibiyet! 25 puanla 7. sırada yer alan Konya ekibi, 22 puanla 16. sırada küme düşme hakkının bir basamak üzerinde yer alan rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında, 22 Aralık Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15:00'te başlayacak.

(Selman Kaya)

 

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