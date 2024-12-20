Konya Büyükşehir Balıkesir’e hazırlanıyor

Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda çalışan sarı-siyahlar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Tek hedef galibiyet
Konya Büyükşehir Belediyespor'da tek hedef galibiyet! 25 puanla 7. sırada yer alan Konya ekibi, 22 puanla 16. sırada küme düşme hakkının bir basamak üzerinde yer alan rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında, 22 Aralık Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15:00'te başlayacak.
(Selman Kaya)