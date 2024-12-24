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Konya Büyükşehir Belediyespor’un koçu Volkan Ertetik; “İstediğimiz doğrultuda gidiyoruz’’

Selman Kaya
Muhabir
Konya Büyükşehir Belediyespor’un koçu Volkan Ertetik; “İstediğimiz doğrultuda gidiyoruz’’

Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı koçu Volkan Ertetik, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de sona eren ilk devreyi değerlendirdi. Ertetik, "Şu anda play-off potasında yer alıyoruz ve yolumuza burada devam ediyoruz. İki galibiyet dışında şu anda istediğimiz doğrultuda gidiyoruz” dedi.

"Takım iyi bir tepki verdi”

Ligin 14. haftasında deplasmanda oynanan Ormanspor maçının kırılma olduğunu ifade eden Ertetik, "Şu an gerçekten istediğimiz seviyedeyiz diyebilirim. Özellikle Ormanspor maçından sonra takım çok büyük bir tepki verdi. Bir karar verdiler. Paylaşmaya daha çok önem verdiler. Savunma yapmaya daha çok önem verdik. Bunu sonuç maçtır görüyoruz. Umarım Fenerbahçe maçında da bir devam eder” diye konuştu.

(Selman Kaya)

 

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