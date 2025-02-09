Konya tek yürek! Bütün protokol Konyaspor antrenmanına katılacak

Süper Lig’in 23.haftasında Kayserispor’un konuğu olan Konyaspor, hakem Çağdaş Altay’a takıldı. Konyaspor’un attığı 3. gol, arızalı olan ofsayt sistemine takılarak iptal edildi. Tepkiler çığ gibi büyürken, Konyaspor’un moral bulması için protokollerinden bulunduğu önemli bir antrenman düzenlendi.

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'a konuk olan Konyaspor, maçta hakem Çağdaş Altay'ın kararları nedeniyle büyük bir haksızlığa uğradı. Tümosan Konyaspor'un 3. golü, bozuk olan ofsayt sistemine takılarak iptal edildi.

Bu karar, tüm şehirde büyük bir tepkiye yol açtı ve Konyaspor taraftarları, takımlarının hakkının yendiğini düşündü. Konya Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ise maçtaki kararlara tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Konyaspor yalnız değildir!

10 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'de Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Konyaspor antrenmanının ardından, şehir protokolü takımla bir araya gelecek. Bu antrenman, Kadim Konya'nın Konyaspor'a olan desteğini ve birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serecek.

Antrenman sonrası Konya Valisi, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ve Mülki İdari Amirler, Konyaspor'a olan güçlü bağlılıklarını ve desteklerini göstermek amacıyla takımla buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi