Konyaspor Çorum’u tek golle geçti!

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu’nun açılış haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Yeşil beyazlar, 85. dakikada Blaz Kramer’in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Tümosan Konyaspor, Türkiye Kupası C Grubu'nun açılış haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün konuğu oldu. Anadolu Kartalı 85. dakikada Blaz Kramer'in ayağından bulduğu golle müsabakadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, bu skorla birlikte 3 puana ulaşan taraf oldu. Çorum Futbol Kulübü ise haftayı puansız kapattı.

Rotasyonlu kadro

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Çorum Futbol Kulübü maçında rotasyonlu bir kadro tercih etti. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş, savunma 4'lüsünde Nikola, Adem Eren Kabak, Adil Demirbağ ve Yasir Subaşı, 2'li ön liberoda Emmanuel Boateng ve Ufuk Akyol, 3'lü orta alanda Tunahan Taşcı, Melih İbrahimoğlu ve Hamidou Keyta, tekli forvette ise Melih Bostan görev aldı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında ise Blaz Kramer, Yusuf Erdoğan, Louka Prip, Pedrinho, Oğulcan Ülgün ve Marko Jevtovic oyuna dahil oldu.

Anadolu Kartalı, zirveye ortak

Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan diğer karşılaşmalarda Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 1-0 ile geçerken; Galatasaray ise Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Haftanın sona ermesinin ardından Tümosan Konyaspor, Eyüpspor ile birlikte zirve ortağı oldu. 1 puanlı takımlardan Galatasaray 3, Başakşehir ise 4. sırada yer aldı. Çorum Futbol Kulübü ile Boluspor ise; puansız bir şekilde grubun son basamaklarında kendilerine yer buldu.